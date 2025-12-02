SPOR

Yerel seçimlerin en çok konuşulan isimlerinden biriydi! Gökhan Zan futbola geri döndü

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi’nin adayı olan Gökhan Zan uzun süre konuşulmuştu. Eski Milli futbolcu Gökhan Zan futbola geri döndü. TFF 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor, teknik direktörlük görevine Gökhan Zan'ın getirildiğini açıkladı.

Melih Kadir Yılmaz

Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen eski Milli futbolcu Gökhan Zan, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde uzun süre gündemde kalmıştı.

UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALMIŞTI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi’nin adayı olan Zan, kampanya sürecinde ortaya çıkan bir ses kaydı ve para pazarlığı iddialarıyla konuşulmuştu. Zan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

FUTBOLA GERİ DÖNDÜ! YENİ ADRESİ İSKENDERUNSPOR

Eski futbolcu Gökhan Zan siyasetin ardından futbola geri döndü. Zan, TFF 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor'un yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın, İskenderunspor’umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Bildiğiniz işi yapın kardeşim..senin ne işin var siyasette..türkiyede sistem değişmeli okumuş tahsilli üniversite mezunları milletvekili olmalı..yabancı dil bilmeyen tahsili olmayan insanlar siyasette olmamalı..
ederi 5 milyon muş
Timsah ve gözyaşları
