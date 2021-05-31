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Altay'dan son dakika! Arda Turan bombası

31.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde hareketli bir mevsim yaşayacak gibi duruyor. Süper Lig'in yeni ekibi Altay, yıldızları gözüne kestirdi. İzmir ekibi, Galatasaray’daki geleceği belli olmayan Arda Turan ve Ryan Donk’u gündeminde tuttuğu öne sürülürken, Aslan’ın el sıkıştığı Alpaslan ve Aytaç için de sürpriz bir hamlenin gelebileceği öğrenildi.

Altay'dan son dakika! Arda Turan bombası

18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken dün ortaya atılan iddialar siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yarattı.

Mustafa Denizli'nin tribünleri ayağa kaldıracak bir takım için çalışma içerisinde olduğu öne sürülürken Galatasaray odaklı bu transfer hamleleri dikkat çekti.

Galatasaray'daki geleceği belli olmayan Arda Turan için nabız yoklandığı iddia edilirken hem savunmada hem de orta sahada görev alan Donk'un da listede olduğu gelen haberler arasında. Bu iki ismin Fatih Terim'in de durumuna bağlı olduğu kaydedilirken, Terim'in G.Saray'da kalması halinde bu ayrılıklara izin vermeyeceği konuşuluyor.

YENİ DURAĞI ALTAY MI?

Avrupa'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi İspanyol devlerinde görev yapan 34 yaşındaki Arda Turan, Türkiye'ye dönüşünün ardından önce Başakşehir'e ardından da G.Saray'a transfer olmuştu. Altay ile ismi geçen yıldız futbolcu geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 32 maçta 4 gol kaydedip 2 kez de asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Altay Arda Turan
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