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Altay, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

30.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Avni Atayol: "Milli aradan sonra performansımızın daha yükseleceğini öngörüyorduk. Onu da hep birlikte göreceğiz"

Altay, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek Altay'ın kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Avni Atayol, "Milli aradan sonra performansımızın daha yükseleceğini öngörüyorduk. Onu da hep birlikte göreceğiz." dedi.

Altay Spor ve Eğitim Vakfı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Atayol, ilk 6 haftada 5 puan aldıklarını hatırlatarak, sezona çok iyi bir başlangıç yapamayabileceklerini öngördüklerini söyledi.

Takım ortamının gayet iyi olduğunu kaydeden Atayol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli aradan sonra performansımızın daha yükseleceğini öngörüyorduk. Onu da hep birlikte göreceğiz. Takım her anlamda iyi durumda. Hepimiz güzel futbol izlemek istiyoruz ama takımın bir kadro yapısı var, bu kadroyla sezonu kesin bitireceğiz. Belki gelecek sezon da bu kadroyla devam etmek zorunda kalabiliriz. FIFA'da 20 küsur dosyamız var. Bu dosyalarla ilgili görüşmeler, pazarlıklar oluyor ama tabii bu sadece bizim yönetimimizin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. Bu dosyaların bize maliyeti 11 milyon avro civarında. Kulübün mali durumuyla ilgili ekim ayı içinde bir açıklama yapacağız."

Atayol, Altay taraftarının her koşulda takımına destek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak maalesef özellikle sosyal medyada futbolculara yapılan rencide edici yorumlar var. Taraftarlarımızdan sosyal medyada daha yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz. Elbette yanlış olduğunu düşündükleri şeyleri söyleyecekler, daha iyisini isteyecekler. Bizim bu kadroyu sezon sonuna kadar, belki 2 sezon değiştirme lüksümüz yok ve kadrodaki her bir oyuncu bizim için çok değerli. Hiçbirisini küstürme, kaybetme lüksümüz yok."

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