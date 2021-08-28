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Altay, Fenerbahçe maçına hazır

28.08.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Fenerbahçe maçına hazır

Altay, Fenerbahçe maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından yarınki müsabakanın taktiği üzerinde durdu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 21.45'te başlayacak Altay-Fenerbahçe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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