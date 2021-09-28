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Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

28.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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