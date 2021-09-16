Altay, Göztepe maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Cesar Pinares antrenmanda yer almadı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Göztepe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.



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