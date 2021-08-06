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Altay, hazırlık maçında Ümraniyespor'a kaybetti

06.08.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Altay, 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a mağlup oldu.

Altay, hazırlık maçında Ümraniyespor'a kaybetti

TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig ekibi Altay'ı hazırlık maçında 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Bereket Sigorta Ümraniyespor, 21 ve 34. dakikalarda Del Valle, 43. dakikada ise Yusuf Emre Gültekin'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

Maçın 67. dakikasında Altay, Daouda Bamba'nın golüyle farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Bereket Sigorta Ümraniyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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