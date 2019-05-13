Altay’ın kralı Paxiao rekora ortak oldu

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon attığı gollerle krallık yarışında açık ara önde bulunan, lig tarihinin de en golcü yabancı oyuncusu unvanını eline geçiren Altay’ın Portekizli gol makinesi Marco Paixao, Osmanlıspor’u da boş geçmedi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında fileleri havalandıran ‘Marco Paşa’, bu sezon 27. golünü kaydederek önemli bir rekorun da ortağı olmayı başardı. 2002-2003 sezonundan bu yana 18 takımla oynanan ligin en golcü oyuncusu olan 27 gollü Taner Demirbaş’ı yakalayan başarılı futbolcu, ligin son haftasında Elazığspor karşısında da gol bulması halinde lig tarihinin en golcü oyuncusu olarak adını tarihe yazdıracak.

REKORLARIN ADAMI

Elazığspor maçında atacağı bir golle lig tarihinin en golcü futbolcusu olacak olan Paxiao, böylece büyük bir başarıya da ulaşacak. Sezonu gol kralı olarak noktalaması kesinleşen başarılı futbolcu, 2 gol daha bulması durumunda ise kendi kariyer rekorunu da kırmış olacak. Sezon başında Polonya’nın Gdansk takımından transfer edilen başarılı futbolcunun İzmir ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

