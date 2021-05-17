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Altay-İstanbulspor maçının ardından

17.05.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz" - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş: "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz." dedi.

Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbol psikolojisinin zaman zaman ters tepkiler veren bir oyun olduğunu, 3-2’lik galibiyetin farklı yorumlanabileceğini söyledi.

Müsabakayı daha farklı kazanabileceklerini aktaran Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolcularım üzüldü tabi. İkinci gol futbolcularımızı biraz üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçseydik farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Neticede Altay’ın ne kadar önemli bir camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızda üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Sonuç böyle tecelli etti."

Denizli, rövanşta çıkabilecek 3 neticeden 2'sinin kendilerini finalist yapacağını belirterek, "Dolayısıyla biz rövanşa da aynı duygularla, hazırlıklarımızı da tam yaparak hazırlanacağız. Camiamıza inşallah mutlu bir ikinci maç sonucu göndereceğiz." diye konuştu.

- Saffet Akbaş: "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, deplasmanda yenilmelerine rağmen 2 gol bulduklarını, bu golleri rövanşta lehlerine çevirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bu gollerin kendileri için avantaj olduğunu bildiren Akbaş, şöyle konuştu:

"Altay takımı centilmence mücadele etti bizim gibi. Atmosferi yüksek bir maçtı. Her iki takım oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederim. Çok iyi mücadele etti iki takım da. Cumartesi günü bu iki takımdan biri final oynayacak. Biraz iddialı konuşacağım ama cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız. Mutlu taraf olacağımıza inanıyorum, Cumartesi günü göreceğiz hep beraber."

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