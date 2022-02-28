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Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: "Gerçek büyük Altay işte bu"

28.02.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: "Gerçek büyük Altay işte bu"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kalan 11 maçta ellerinden gelen yaparak kümede kalacaklarına inandığını bildirdi.

Ekmekçioğlu yaptığı yazılı açıklamada, 3-2 kazandıkları Gaziantep FK maçında 90 dakika takımın arkasında duran taraftarlar ile teknik ekip ve futbolculara teşekkür ederek, "Gerçek büyük Altay işte bu." ifadelerini kullandı.

Böyle kenetlenmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını dile getiren Ekmekçioğlu, "Göztepe maçıyla başladığımız çıkışımıza devam ediyoruz. Kazanılan 7 puan ve özellikle Gaziantep FK maçındaki futbol, Vavacars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçları öncesi motivasyonumuzu daha da artırdı. Kalan 11 maçta her şeyimizi ortaya koyup, bu sezonun yıllarca anlatılacak en sempatik hikayelerinden birini hep birlikte yazacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ekmekçioğlu, yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk galibiyetin tam zamanında geldiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Stadımızda en son 11 Mayıs 2014 tarihinde Güngören Belediyespor'u 5-2 mağlup etmiştik. Stadın yıkılması ve yeniden inşa edilerek açılmasının ardından ise oynadığımız beş maçta da galibiyete ulaşamamıştık. Ayrıca bu sezon ligde 16 maçlık kazanamama serimiz deplasmandaki Gaziantep FK yenilgisiyle başlamıştı. Şimdi galibiyet serimiz de Gaziantep FK maçıyla başlayacak."

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