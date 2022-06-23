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Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu

23.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Martin Rodriguez'in ABD takımlarından D.C. United'a transfer olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Martin Rodriguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur. Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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