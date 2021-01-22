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Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti

22.01.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça ile MKE Ankaragücü'nden ayrılan Cebrail Karayel'le sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray'da profesyonel olan 30 yaşındaki Murat Akça, Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Giresunspor'da forma giydi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele eden 26 yaşındaki Cebrail Karayel daha önce Ankaraspor, Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor'da da yer aldı.

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