Altay, play-off iddiasını güçlendirdi

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Altay, sahasında Osmanlıspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Kerim Avcı ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada Erhan Kartal'ın yaptığı ortada topu kontrol etmek isteyen Osmanlıspor kalecisi Mele topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Bu pozisyon esnasında kaleci Mele omzundan sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Ahmet Türkaslan'a bıraktı. İlk yarıyı bu gollerle 2-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıya da hızlı başladı. 47. dakikada Tatos, orta sahada rakibinden topu kapıp sağ kanatta hareketlenen Turgut Doğan Şahin'e pası verdi. Turgut'un ceza sahası için yerden verdiği pasla topla buluşan Paixao, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3 farklı skoru bulduktan sonra oyuncu değişikliklerine giden Altay, kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımadı ve maçı 3-0'lık skorla galip tamamladı.

PLAY OFF İDDİASI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Altay, ligde yenilgisizlik serisini 9 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda son 7 iç saha maçının tamamını da kazanmış oldu. 31 hafta sonunda 50 puana ulaşan Altay, play-off yarışındaki iddiasını korumaya devam etti. Ligde kalan 3 maçın ikisini deplasmanda oynayacak olan İzmir ekibi, 32. haftada play-off yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor deplasmanında ter dökecek. 33. haftada bir diğer rakibi Erzurumspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ligin son haftasındaysa Giresunspor'a konuk olacak.