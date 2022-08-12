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ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos 2022 Cuma

12.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Altay - Samsunspor maçı ile başlıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. "Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Altay Samsunspor maçı canlı izle" soru ve konu başlıkları arama motorlarında aratılıyor. İşte merak edilenler...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos 2022 Cuma

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos 2022 Cuma günü başlıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar futboseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı ve Altay Samsunspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

cihan aydın

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

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Anahtar Kelimeler:
Altay
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