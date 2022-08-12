ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos 2022 Cuma

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos 2022 Cuma günü başlıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar futboseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı ve Altay Samsunspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde...
Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.
Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.
Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:
2015-2019 3. Lig - Hakem
2017 - 2019 2. Lig - Hakem
2018 1. Lig - Hakem
2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem
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