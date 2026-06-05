Galatasaray ve Fenerbahçe'ye FIFA'dan Dünya Kupası piyangosu!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, turnuvanın ekonomik yansımaları Süper Lig kulüplerinin yüzünü güldürüyor. FIFA'nın milli takımlara oyuncu gönderen kulüpleri desteklemek amacıyla uyguladığı "Kulüp Avantajları Programı" sayesinde Galatasaray ve Fenerbahçe, turnuvadan devasa bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

FIFA'DAN KULÜPLERE REKOR BÜTÇE: 355 MİLYON DOLAR

2022 Dünya Kupası'nda kulüplere toplam 209 milyon dolar dağıtan FIFA, 2026 organizasyonunda bu bütçeyi rekor bir seviyeye taşıyarak tam 355 milyon dolara yükseltti. Turnuva öncesindeki resmi kamp sürecini de kapsayan bu dev program çerçevesinde FIFA, Dünya Kupası kadrolarında yer alan her bir futbolcu için kulüplerine günlük yaklaşık 11 bin dolar ödeme yapacak.

GALATASARAY'A GÜNLÜK 121 BİN DOLARLIK KAYNAK

Dünya Kupası milli takım kadrolarında an itibarıyla 11 futbolcusu bulunan Galatasaray'ın kasasına bu süreçte günlük yaklaşık 121 bin dolar girmesi öngörülüyor. Sarı-kırmızılı oyuncular turnuvada tur atlayıp yollarına devam ettikçe kulübün elde edeceği toplam gelir de katlanarak artacak.

Ancak sarı-kırmızılı ekipte kritik bir tarih detayı bulunuyor. Kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Noa Lang'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona ereceği için, bu tarihten sonraki FIFA ödemeleri oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye aktarılacak.

FENERBAHÇE'DE HESAPLAR DEĞİŞİYOR: GELİR KATLANABİLİR

Fenerbahçe cephesinde ise turnuvanın ilerleyen aşamalarında gelirin daha da yüksek seviyelere ulaşma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte, 30 Haziran sonrasında turnuvada mücadele etmeye devam eden oyuncu sayısının 12'ye çıkması halinde kulübün günlük FIFA kazancı yaklaşık 132 bin dolara yükselecek.

Fenerbahçe'nin kazancındaki en belirleyici unsur kiralık oyuncuların durumu olacak. Haberde; İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda yollarına devam etmeleri halinde, 1 Temmuz'dan itibaren bu isimler için yapılacak FIFA ödemelerinin doğrudan Fenerbahçe'ye aktarılacağı kaydedildi. Öte yandan Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in turnuva listesinden çıkmasının, kulübün toplam gelir tablosunda ciddi bir düşüşe yol açmayacağı ifade edildi.