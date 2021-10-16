Altay, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgi alan Altay, 9. haftaya 15 puanla 5. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Martin Rodriguez ile Eren Erdoğan yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, geride kalan 8 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



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