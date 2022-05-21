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Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti

21.05.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son hafta öncesinde Süper Lig'de en fazla gol atan isim konumundaki Umut Bozok, sezonu 20 golle tamamladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Altay, 38. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 4-2 yenildi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Valentin Eysseric ve Umut Bozok'un golleriyle 2-0 öne geçen Kasımpaşa, uzatma bölümünde İbrahim Öztürk'ün golüne engel olamasa da ilk 45 dakikalık bölümü 2-1 önde tamamladı. İkinci devrede Eysseric ve Umut Bozok'la skoru 4-1 yapan Kasımpaşa karşısında Altay penaltıdan Leandro Kappel'le bir gol daha buldu. Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'e çıktığı sezon veda eden Altay, 38 maçta 34 puanda kaldı. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlı ekip, ligi 18. sırada tamamladı. Altay'da ilk 11'de oyuna başlayan 30 Kasım 2005 doğumlu Efe Sarıkaya, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç isimler arasına girdi.

Ligde uzun süre düşme hattında yer alan ve ilk yarıyı 15 puanla 18. sırada kapatan Kasımpaşa, ikinci devrede 38 puan topladı. Kasımpaşa, sezonu 53 puanla bitirdi.

Geçen hafta 4-2 yenildikleri Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında olduğu gibi Altay karşısında da 2 gole imza atan Umut Bozok, sezonu 20 golle bitirdi. Umut Bozok, son hafta öncesinde attığı 18 golle ligde en golcü isim konumunda bulunuyordu.

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