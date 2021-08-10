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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizi: "Öncelikli hedefimiz bu ligde fark yaratmaktır"

10.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizi: "Öncelikli hedefimiz bu ligde fark yaratmaktır"

İZMİR (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, öncelikli hedeflerinin ligde fark yaratmak olduğunu söyledi.

Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, düşündükleri transferlerin önemli bir kısmını bünyelerine kattıklarını belirterek, "Geç bir araya geldik ama bu süreci iyi değerlendirmek ve bu geçiş dönemini de en az kayıpla atlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kadroya katılan yeni isimlerin uyum sürecinin uzun sürmeyeceğini gördüğünü aktaran Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun dönem sonra ilk kez taraftarımızın önüne bir Süper Lig maçıyla başlıyoruz. Başlangıçlar her zaman heyecan verici ve zordur. Biz yıllarca bu zorlukları yaşadık, devam eden süreçte de yaşayacağız. Bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirmek, takımımızın lehine döndürmek bizim elimizde. Altay yıllarca bu ligde mücadele etmiş, Türkiye'de sempati toplamış bir ekip, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kadroyla düşündüğümüz futbolu oynayıp, kendimizi Altay'ın daha evvel benim oynadığım dönemlerde katıldığı Avrupa Kupası maçları vardı, hedef orası. Öncelikli hedefimiz bu ligde fark yaratmaktır."

Denizli, geçen sezon göreve geldiğinde kadronun 35 kişiden oluştuğunu, şu anda bu sayının 25'e düştüğünü belirterek, "Geçen sene bizim hedefimize ulaşmamızı sağlayan ve önümüzdeki dönem aramızda olmayacak futbolculara teşekkür ediyorum. Benim çalıştırdığım takımlarda kadro sayım maksimum 23 olmuştur. Bu sayının yeterli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Altay'dan futbolcu olarak ayrıldığında siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de olduğunu hatırlatan Denizli, "Her ne kadar şimdi çizgi dışında olsak da ruhen çizgi içinde mücadeleye başlıyoruz." dedi.

Denizli, kadrolarına yeni kattıklarını İsveçli Eric Björkander'in dünkü antrenmanda zeminden dolayı ayak bileği yan bağlarından sakatlandığını ve idmanı koltuk değnekleriyle terk ettiğini belirterek, durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını kaydetti.

Transferleri henüz açıklanmayan Şilili Cesar Pinares ve İranlı Mohammad Naderi'nin takımla antrenmanlara çıktığının hatırlatılması üzerine Denizli, "Gelmesini beklediğimiz 2 futbolcumuz daha var. Muhammet Nadiri İran'dan takip ettiğim, önü son derece açık, İran Milli Takımı'nda da görev yapıyor ve alternatif mevkilerde de görev alabiliyor." dedi.

Denizli, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın kendisi gibi Altay için de çok önemli olduğunu belirterek, "Altay'ın evi hep Alsancak oldu. Altay'la özdeşleşmiştir." diye konuştu.

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