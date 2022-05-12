YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

12.05.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Aydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdiAydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Kütahya'da 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldıKütahya'da 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Altay

İzmir Namaz Vakitleri 12 Mayıs Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:13
İkindi
17:03
Akşam
20:20
Yatsı
21:50
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.