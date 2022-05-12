Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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