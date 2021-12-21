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Altay-Trabzonspor maçından notlar

21.12.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her iki takım Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı müsabakanın ilk 11'lerinde üçer değişik yaptı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Altay-Trabzonspor karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörleri son oynadıkları lig maçına göre üçer farklı isimle oynadı.

Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.

Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.

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