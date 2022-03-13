Altay tuttu, Arda attı! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-2 devirdi...

Trabzonspor'un açık ara liderliğinin ardından tüm takımların gözü ikincilik koltuğunda... Bu bağlamda direkt rakip olan Alanyaspor ve Fenerbahçe çok kritik bir karşılaşma oynadı. Yenen takımın büyük avantaj kazanacağı mücadele karşılıklı ataklarla geçti. İzleyenlerin bir an bile sıkılmadığı mücadele 5-2'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı.

ALTAY BAYINDIR ASİST YAPTI!

Fenerbahçe 26. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, savunma arkasına sarkan Diego Rossi'ye pasını gönderdi, Rossi karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi.

2010 YILINDAN SONRA İLK...

Profesyonel kariyerindeki ilk asistini Alanyaspor karşısında yapan Altay Bayındır, 2010/11'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi oldu. Maç boyunca sayısız gol pozisyonunu önleyen genç kaleci maçın yıldızı seçildi.

MESUT ÖZİL PENALTIDAN ATTI

Alanyaspor'un çıkarken kaptırdığı topta Diego Rossi'ye şutunu kaleye gönderdi, top direkten döndü. Sonrasında topu takip eden Miha Zacj, Chidozie Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Mesut Özil farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi.

3 DAKİKA SONRA ALANYA'DAN YANIT GELDİ

Alanyaspor, 53. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topu alan Emre Akbaba Tayfur Bingöl'e topu bıraktı, Tayfur Bingöl'ün şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu.

TAYFUR BİNGÖL YİNE SAHNEDE!

Alanyaspor Tayfur Bingöl'ün 67. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi. Emre Akbaba'dan pası alan Novais ceza sahası dışından çok sert vurdu kaleci Altay Bayındır topu çıkardı, dönen topu Tayfur Bingol takip etti ve golü atmayı başardı.

ARDA GÜLER ATTI!

Fenerbahçe Arda Güler'in 78. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. Arda Güler oyuna girdikten 4 dakika sonra golü buldu. Genç oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı.

SON DAKİKADA PELKAS FARKI 2'YE ÇIKARTTI

Fenerbahçe'de farkı 2'ye çıkartan golü Pelkas kaydetti. Karşılaşmanın son dakikasında Yunan yıldız kale önünde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

ARDA GÜLER ASİST, BERISHA GOL

Pelkas'ın attığı son dakika golünün ardından bir gol daha geldi... Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in müthiş asistini gole çeviren Berisha, skoru 5-2 yaptı ve maçı kazandı.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Sarı-Lacivertli ekipte 6 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemedi. PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, bugün takımdaki yerini alamadı. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamadı. Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemedi. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia da maç eksikleri oldukları için kadroda yoktu.

''EN ÖNEMLİ HEDEF LİG İKİNCİLİĞİ''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının son dönemde başarılı bir performans sergilediğinin altını çizmişti. Daha önce de olduğu gibi ligi 2. sırada bitirerek, Devler Ligi vizesi almak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "En önemli hedef olarak elde kalan lig ikinciliğine ulaşmak için Alanyaspor maçından da galibiyetle ayrılmalıyız" demişti.

ALANYASPOR İLE 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir maçta eşitlik bozulmadı.



