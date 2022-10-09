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Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

09.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Altay ile Çaykur Rizespor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Altay-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki takımdan Altay, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Tek galibiyetini iç sahada alan siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı öncesinde 6 puanı bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde bir haftayı bay geçen Çaykur Rizespor ise 6 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgisini deplasmanda yaşayan Karadeniz temsilcisi haftaya 9 puanla girdi.

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Çaykur Rizespor Altay futbol 1.lig

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