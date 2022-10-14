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Altay, yarın Manisa FK'ye konuk olacak

14.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, yarın Manisa FK'ye konuk olacak

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Altay, yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Manisa FK-Altay müsabakasında hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Ligde tek galibiyetini iç sahada alan Altay, 9. hafta öncesi 6 puan ve averajla 17. durumda yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip dış sahada oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İlk 8 haftadaki 7 maçta 11 puanı bulunan Manisa FK ise 10. sırada bulunuyor.

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Altay Manisa FK futbol 1.lig

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