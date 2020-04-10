Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, sahada çalışıyor

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, çalışmalarını kulüp tesislerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cihan Topaloğlu, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yakında atlatılacağına inandığını belirtti.

Bu süreçte sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan tecrübeli file bekçisi, "Şu anda bütün futbolcular evlerinde bireysel idman yapıyor. Ben Gaziemir'deki tesislerimize yakın oturduğum için, sosyal mesafe ve izolasyona uyarak sahada çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer oyunculara göre antrenmanlarının farklı olduğunu belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Kalecilerin top hassasiyetini kaybetmemesi gerekiyor. Fizik kondisyon her oyuncu için geçerli ancak kalecilerin topla çalışması gerekiyor. İdman sahasında kimsenin dokunmadığı sadece benim dokunduğum iki top var. Saha kenarındaki duvarlara kendi vurduğum topları tutuyorum. Antrenörümüzün bana vermiş olduğu programı uyguluyorum."