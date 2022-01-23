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  4. Altay'ı mağlup eden Konyaspor zirve takibini sürdürdü

Altay'ı mağlup eden Konyaspor zirve takibini sürdürdü

23.01.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste 8. yenilgisini alan Altay, ligde 16 maçtır galip gelemiyor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, lider Trabzonspor'u takibine devam etti.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Ahmed Hassan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 üstünlük kuran İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Konya temsilcisi, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Medipol Başakşehir maçı ertelenen İttifak Holding Konyaspor, bu akşam Galatasaray'la karşılaşacak lider Trabzonspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor. İttifak Holding Konyaspor'da kaleci Sehic 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Konya temsilcisinin tek golünü atan Ahmed Hassan bu sezon 4. golüne ulaştı.

- Altay, 16 maçtır kazanamıyor

Ligde üst üste 8. yenilgisini alan Altay, 7. haftadaki Beşiktaş maçından sonra galip gelemediği 16 karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip haftayı maç fazlası ve 18 puanla 19. sırada tamamladı.

Altay'da bu sezon 4. kez sarı kart gören Ceyhun Gülselam ile kırmızı kartla cezalandırılan Cesar Pinares cezaları nedeniyle 6 Şubat Pazar günkü Göztepe derbisinde forma giymeyecek.

- Ahmet Çalık yine unutulmadı

Karşılaşmanın 6. dakikasında Altaylı taraftarlar tezahüratlarla trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu Ahmet Çalık'ı andı. Müsabakanın durduğu sırada da futbolcular da alkışlarla Ahmet Çalık'ı yad etti. İttifak Holding Konyasporlu futbolcular attıkları golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını göstererek gol sevinci yaşadı.

- Altaylı futbolseverlerden kareografi

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış günü hava şartları nedeniyle hazırladıkları kareografiyi sergileyemeyen Altaylı taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Tahsin, Mustafa Necati, Fahrettin Altay ve Vasıf Çınar'ın resimleri olan ve "Kuvayı Milliye'nin kulübü Altay" yazılı dev pankartı açtı.

Müsabaka sırasında da futbolculuk döneminde Mustafa Denizli'nin omuzlara alındığı bir fotoğrafın resmi ile "Teşekkürler Mustafa Denizli" yazısı açıldı.

Altaylı futbolseverler son olarak da takımın 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine kadar katkı veren isimler İhsan Furkan Deniz, İbrahim Akın, Murat Uluç ve Marco Paixao'nun resimlerini sergiledi.

Müsabakayı 3643 kişi takip etti.

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