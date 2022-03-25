Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme imzaladığı teknik direktör Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekiple sezon sonuna kadar anlaşan Sinan Kaloğlu, lige verilecek aradan sonra karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.

Altaylı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.



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