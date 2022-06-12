Altaylı Kazımcan adım adım Beşiktaş'a geliyor! Yapılan teklif yükseltildi...

Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp Beşiktaş oldu. Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifininin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi. Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirilndi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş, kanatlarda da görev yapabiliyor.

U15 TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

Elit U15 Gelişim Ligi, son 16 turunda Eyüpspor'u 2-1'lik skorla eleyen Altay, çeyrek finalde karşılaştığı Galatasaray'ı da saf dışı bıraktı. Burhaniye Spor Toto Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona ererken, siyah-beyazlılar seri penaltı atışları sonucu rakibini 4-1 mağlup etti. Altay kalecisi Süleyman Emre İtir, yaptığı 2 penaltı kurtarışıyla zaferde başrolü oynadı. İzmir ekibi, Antalya'da oynanacak yarı finalde 18 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında final mücadelesi verecek.

