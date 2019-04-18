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Altaylı Ulaş, Galatasaray'ın radarında

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçına odaklanan Altay'da genç stoper Ulaş Zengin'in Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray tarafından takip edildiği öğrenildi.

Altaylı Ulaş, Galatasaray'ın radarında

Ozan Kabak'ın Stuttgart'a gitmesinin ardından transferde gelecek vadeden genç isimleri de listesine alan Galatasaray'da oyuncu tarama ekibinin son haftalarda Altaylı Ulaş'ı izlediği belirtildi. Altay altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı, 22'nci haftadaki Altay-Boluspor maçıyla birlikte formayı kaptı. Son 8 haftada ilk 11'in değişmez isimleri arasında yer alan Ulaş, başarılı performansıyla sadece Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmedi.

Ulaş için Avrupa'da faaliyet gösteren menajerlik şirketleri siyah-beyazlı kulübe yetki belgesi almak için başvuru yaptı. Genç stoperin Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya liglerinde mücadele eden kulüplere izletileceği öğrenildi. Altay yönetimi sezon sonunda cazip bir teklif gelmesi halinde Ulaş'ın transferine onay vermeyi planlıyor. İzmir ekibi henüz bonservis bedeli belirlemedi. Altay'da futbola başlayan Ulaş Zengin, 2014 yılında profesyonel oldu. Siyah-beyazlı formayla 3'üncü Lig'de 46 maçta görev alan Ulaş, geçen sezon 2'inci Lig'de 1 kez oynadı. Bu yıl kiralık gönderilmesi gündeme gelen genç defans oyuncusu, takımda kalıp formayı kaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Ulaş Zengin altay

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