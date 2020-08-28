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Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.08.2020 15:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yeni sezon için kampa giren Altayspor ve Bandımaspor Kocatepe spor kompleksinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Afyonkarahisar’da yeni sezon için kampa giren Altayspor ve Bandımaspor Kocatepe spor kompleksinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada; Altayspor-Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti.
Hazırlık karşılaşmasında müsabakanın ilk dakikalarında iki takımında kontrollü oyunu gözlerden kaçmadı. Karşılaşmanın 45+2’nci dakikasında Altayspor’lu Marko’nun golüyle ilk yarıyı siyah beyazlı ekip 1-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısı ise her iki takımın karşılıklı ataklarıyla hızlı başladı.
İkinci yarının son dakikalarına doğru Altay’dan Armand Gnanduillet bir gol daha bularak durumu 2-0’a getirdi fakat karşılaşmanın yan hakemi ofsayt kararı vererek, filelerle buluşan gol geçersiz sayıldı.

Her iki takımda ligin başlamasına az bir süre kala hazır bir görüntü verdi.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Altayspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ilk maçlarını yaptıklarını söyledi. İldiz şöyle devam etti:
“İlkler her zaman zordur biliyorsunuz hakikaten. Oyunun ilk yarısında özellikle ilk 20 dakikaya kadar pek ne yaptığımızı bilmiyorduk. Bu da gayet normal çok ciddi yüklenmeler yaptık oyuncu arkadaşlarımıza devre sonuna kadarda fena oynamadık. 2’nci yarı da fena oynamadık. Tabiki hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel bir şey. Netice önemli değil önemli olan ilk maçımızda lige hazırlanmak açısından eksikliklerimizi görmemiz açısından iyi müsabaka oldu diye düşünüyorum.”

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