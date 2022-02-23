Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Ideathon’u 2022 başlıyor

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank’ın Engelsiz Bankacılık alanında hayata geçirdiği, tüm üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların yaratıcı projelerine açık olan Ideathon’a başvurular 21 Mart’a kadar yapılabiliyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, herkes için hak temelli ve erişilebilir bir bankacılık deneyimi oluşturmak amacıyla “Engelsiz Bankacılık” çalışmalarına odaklanan banka, bu alanda katılımcılığı artırmak ve yaratıcı fikirleri hayata geçirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alternatif Bank, bu kapsamda Türkiye’deki tüm üniversitelerin lisans, lisansüstü öğrencilerinin ve mezuniyetinin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş yeni mezunların başvurarak fikir ve projelerini yarıştıracağı "Engelsiz Bankacılık Ideathon"unu bir kez daha hayata geçiriyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ideathon’a başvurular alınmaya başlandı.

Ideathon ile gençlerin, bankacılık ürünleri ve hizmetleri çerçevesinde ya da hizmet kanallarına erişimde, engelli gruplarının ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeleri ve başarılı projelerin Alternatif Bank bünyesinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliği alanında yaratıcı fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençler “Engelsiz Bankacılık Ideathon”na 21 Mart'a kadar www.alternatifbankideathon.com adresinden başvuruda bulunabilecek.

Ideathon’a katılmaya hak kazanan öğrencilere süreç boyunca hem teorik hem de uygulamalı Design Thinking eğitimi verilecek. Ideathon’da birinci olan grup 25 bin lira ve Alternatif Bank’ta staj imkânı; ikinci olan grup 15 bin lira ile Alternatif Bank İK bölümünde mülakat simülasyonu, üçüncü grup ise 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

