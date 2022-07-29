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Alternatif Bank'tan 349 milyon TL ilk yarı net karı

29.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Bilançomuzu büyütürken aynı zamanda aktif kalitemizi korumaya devam ediyoruz" - "Dijital Bankacılık, Alternatif Bank olarak büyüme stratejimizde odaklandığımız alanların başında geliyor. Bu alanda yaptığımız yatırımlara ve attığımız adımlara hız kesmeden devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise 349 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank açıklamasına göre, bankanın yılın ikinci çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 2021 yıl sonuna göre yüzde 24’lük artışla 63 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankanın bu dönem nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise yine geçtiğimiz yılın sonuna göre yüzde 24 artarak 52 milyar TL oldu. Mevduat hacmini yüzde 23 artışla 33,4 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank bilançosundaki büyümenin yanında aktif kalitesini korumaya devam etti.

Bankanın özkaynakları da yüzde 24’lük artışla 3,2 milyar TL seviyesine yükselirken, bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,47 oldu. 2022’in ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla birlikte, Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise 349 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak, küresel belirsizliklerin sürdüğü 2022’nin ilk yarısını hedefleri doğrultusunda başarılı sonuçlarla geride bıraktıklarını ifade etti.

Gür, "Türk bankacılık sektöründe 30. yılımızı kutladığımız 2022’de, yılın ilk 2 çeyreğinde elde ettiğimiz bu sonuçlar, uzun vadeli büyüme hedeflerine güçlü adımlarla yol aldığımızı ortaya koyuyor. Bilançomuzu büyütürken aynı zamanda aktif kalitemizi korumaya devam ediyoruz.

Diğer taraftan Türk Lirası cinsi mevduat hacminde güçlü bir gelişim göstererek geçtiğimiz yılın sonuna oranla yüzde 64’lik bir büyüme elde ettik. Sağlam adımlarla büyürken, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojiye ve dijital kanallara yaptıkları yatırımların Alternatif Bank’ın özellikle yeni müşteri kazanımında ve mevduatın tabana yayılmasında önemli rolü olduğunu belirten Gür, "Bireysel ve bunun ayrılmaz bir bileşeni olarak gördüğümüz Dijital Bankacılık, Alternatif Bank olarak büyüme stratejimizde odaklandığımız alanların başında geliyor. Bu alanda yaptığımız yatırımlara ve attığımız adımlara hız kesmeden devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

- "İnsan odaklı teknoloji yatırımlarımızla kullanıcılarımızın deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz"

Gür, insana dokunan bir dijital bankacılık anlayışıyla Alternatif Bank farkını yaşatmayı hedeflerken, yaptıkları düzenli yatırımların sonucunu da gerek müşteri sayısında gerekse mevduat hacmindeki artış olarak gördüklerini aktardı.

Yılın ilk 6 ayında Alternatif Bank ailesine katılan müşterilerin yüzde 54’ünün dijital kanallarından geldiğini ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan dijital kanallarımızdan açılan hesap sayısı geçen yılın sonuna göre yüzde 130 artarken, bu kanallardan açılan hesaplardaki mevduat hacmi de yüzde 168 büyüdü. Hedeflerimiz doğrultusunda aldığımız aksiyonlar sonucu dijitali aktif olarak kullanan müşterilerimizde de geçen yıla göre yüzde 77 büyüme sağladık.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bankacılık kanallarımızdaki servislerin çeşitliliğini arttırırken, insan odaklı teknoloji yatırımlarımızla kullanıcılarımızın deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi her daim odakta tutarak, fark yaratan bir deneyimle, kusursuz bir dijital bankacılık hizmeti sunmayı en temel hedefimiz kabul ediyoruz."

- "2022 sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat işlemine aracılık etmiş olmayı hedefliyoruz"

Gür, uzman kadrolarla "Danışman Banka" yaklaşımını pekiştirdikleri dış ticaret alanındaki etkilerini 2022 yılında da artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Dış ticarette ihracata verdikleri önceliğin bir yansıması olarak, aracılık ettikleri ihracat hacminin geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yıl yüzde 43 büyüdüğünü ve 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Gür, "2022 sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat işlemine aracılık etmiş olmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan ihracat taahhütlü kredilerle ilgili olarak bankamız kaynağından kullandırdığımız krediler geçen yılın haziran sonuna göre yüzde 134 artarak 374 milyon dolar seviyesine ulaştı. Tüm bu efor sonucunda toplam dış ticaret hacmimiz ise yılın ilk yarısında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Gür, dış ticaret ve ihracatın finansmanında ortaya koydukları başarılı performansın beraberinde önemli ödülleri de bankaya kazandırdığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"EBRD’nin Dış Ticaret Programı kapsamında, 'Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı' ödülüne üst üste 5. kez layık görüldük. Fonlama çeşitliliği ve dış ticaret hacmimizi arttırmamızda büyük katkısı olan bu program çerçevesinde Türkiye’de en yüksek limit bankamıza tahsis edildi. Diğer taraftan dış ticaret ekibimizin çalışmalarının IFC tarafından en iyi örnek vaka olarak gösterildiği etkinliklerde yer aldık. Bu gibi milletler üstü kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından büyük değer taşıyor."

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