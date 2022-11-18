Alternatif ürün olarak yetiştirdiği kestaneden 9 ton rekolte aldı

Çiftçi Nihat Teke'nin 8 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine 1330 rakımlı Sarıkaya Mahallesi'nde diktiği ve ilk kez geçen sene 6 ton ürün topladığı kestanede bu yıl verim arttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'ın da katımıyla 2 dönümlük bahçedeki 60 kestane ağacından 9 ton kestane toplandı.

Yıldız, gazetecilere, iklim değişikliği nedeniyle alternatif ürün ekiminin çok önemli olduğunu söyledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kestane ekilmesi için çiftçilere destek vereceklerini bildiren Yıldız, "Atıl durumdaki tarım alanlarının değerlendirilmesi ve dikim alanlarını artırarak hem ekonomiye katkı sağlamak hem de üreticimize destek olmak amacıyla saha incelemeleri yapmaktayız. Çalışmalar bitince projelendirerek üreticilerimize sunacağız. Kestanenin dikim alanlarının genişletilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, ürünün kilogramının 80 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Üretici Teke de bu yıl bahçesindeki verimin artmasının sevincini yaşadığını belirterek, "Deneme amacıyla dikmiştim. İyi ki dikmişim. Şimdilerde hasat yapmaya başladık. Kuraklığa dayanıklı ve çok su istemeyen bir bitki. Diğer tarımsal ürünlere göre sıfır maliyetli bir ürün." ifadelerini kullandı.

