YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Alternatif ürün olarak yetiştirdiği kestaneden 9 ton rekolte aldı

Alternatif ürün olarak yetiştirdiği kestaneden 9 ton rekolte aldı

18.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kuraklığa dayanıklı olmasından dolayı bahçesine alternatif olarak kestane diken çiftçi, 60 ağaçtan 9 ton ürün topladı.

Çiftçi Nihat Teke'nin 8 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine 1330 rakımlı Sarıkaya Mahallesi'nde diktiği ve ilk kez geçen sene 6 ton ürün topladığı kestanede bu yıl verim arttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'ın da katımıyla 2 dönümlük bahçedeki 60 kestane ağacından 9 ton kestane toplandı.

Yıldız, gazetecilere, iklim değişikliği nedeniyle alternatif ürün ekiminin çok önemli olduğunu söyledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kestane ekilmesi için çiftçilere destek vereceklerini bildiren Yıldız, "Atıl durumdaki tarım alanlarının değerlendirilmesi ve dikim alanlarını artırarak hem ekonomiye katkı sağlamak hem de üreticimize destek olmak amacıyla saha incelemeleri yapmaktayız. Çalışmalar bitince projelendirerek üreticilerimize sunacağız. Kestanenin dikim alanlarının genişletilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, ürünün kilogramının 80 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Üretici Teke de bu yıl bahçesindeki verimin artmasının sevincini yaşadığını belirterek, "Deneme amacıyla dikmiştim. İyi ki dikmişim. Şimdilerde hasat yapmaya başladık. Kuraklığa dayanıklı ve çok su istemeyen bir bitki. Diğer tarımsal ürünlere göre sıfır maliyetli bir ürün." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladıTartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladı
Pamukkale’de 60 milyon TL’yi bulacak dev spor yatırımına başlandıPamukkale’de 60 milyon TL’yi bulacak dev spor yatırımına başlandı
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldüBursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
kestane Mersin Erdemli kuraklık hasat

Mersin Namaz Vakitleri 19 Kasım Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:32
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
18:55
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.