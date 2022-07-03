Altı muhalefet partisi genel başkanının İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki, CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı "Liderler Buluşması", basına kapalı yapıldı.

Toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü.



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