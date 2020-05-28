ALTİD Başkanı Şili: " Belgeli tesisler ön plana çıkacak"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Sağlık ve hijyen standartları misafirlerimizin tatil seçiminde eskisinden daha fazla önem taşıyacak. "Belgeli tesisler ön plana çıkacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde sektör paydaşlarının işbirliğiyle hazırlanan ve dünyanın ilk örneklerinden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı” ile yerli ve yabancı misafirlere güvenli tatil hizmeti sunulması hedefleniyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, gönüllülük esasına dayalı belgelendirme programıyla ilgili olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti. ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Ünal’ın da bulunduğu görüşmede Demirtaş, belgeyi almaya hak kazanan turizm işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden duyurulduğunu, TSE’nin Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan biri olduğunu ve ALTİD üyesi otel işletmecilerini TSE ile çalışmaya davet ettiklerini söyledi.