ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

Havalimanı avantajları

İç ve dış pazar acente temsilcileriyle temaslar kurduklarını söyleyen Başkan Sili de, “Rezervasyonlara bakıldığında olumlu bir tablo olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Almanya pazarında bir miktar durağanlık gözlense de İskandinav, Doğu Avrupa, İngiltere, Rusya ve iç pazarı değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yılın üzerinde bir seviyeye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ülkemize turist getiren acente temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde Gazipaşa Alanya Havalimanı’nı (GZP) sürekli ön plana çıkarıyoruz. Alanya turizmi olarak her geçen yıl daha fazla değer kazanan en önemli kozumuz GZP’dir. Havalimanımızın sunmuş olduğu avantajları her fırsatta anlatıyoruz” diye konuştu