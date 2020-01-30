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ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

ANTALYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Alanya turizminin en önemli kozu Gazipaşa Alanya Havalimanı’dır” dedi.Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı arasında gösterilen, Türkiye’nin en büyük turizm fuarı EMITT’de Alanya tanıtımı yapılıyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Alanya turizminin en önemli kozu Gazipaşa Alanya Havalimanı’dır” dedi.
Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı arasında gösterilen, Türkiye’nin en büyük turizm fuarı EMITT’de Alanya tanıtımı yapılıyor. Yoğun ilgi gören fuarda Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, tanıtım çalışmalarına bire bir destek veriyor.

Daha fazla uçak talebi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı değerlendirmede, “Dünya genelinden 60 bin kişinin üzerinde katılımcının yer aldığı EMITT’e ilk yıldan beri aralıksız dahil oluyoruz. Bu yıl 24. kez kapılarını açan organizasyon otoriteler tarafından dünyanın en önemli 4 turizm fuarı arasında gösteriliyor. Uluslararası turizm acente yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerle önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken bir yandan bölgemize daha fazla uçak operasyonu yapılması için temaslarda bulunuyoruz” dedi.

Havalimanı avantajları
İç ve dış pazar acente temsilcileriyle temaslar kurduklarını söyleyen Başkan Sili de, “Rezervasyonlara bakıldığında olumlu bir tablo olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Almanya pazarında bir miktar durağanlık gözlense de İskandinav, Doğu Avrupa, İngiltere, Rusya ve iç pazarı değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yılın üzerinde bir seviyeye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ülkemize turist getiren acente temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde Gazipaşa Alanya Havalimanı’nı (GZP) sürekli ön plana çıkarıyoruz. Alanya turizmi olarak her geçen yıl daha fazla değer kazanan en önemli kozumuz GZP’dir. Havalimanımızın sunmuş olduğu avantajları her fırsatta anlatıyoruz” diye konuştu

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