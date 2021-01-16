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Altıeylül Belediyesinde kar nöbeti

16.01.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı sonucu merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma başlattı.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı sonucu merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma başlattı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın da katıldığı çalışmalarda 7/24 esasına göre çift vardiya olmak üzere toplamda 80 personel görev alıyor.
Başkan Avcı 80 personeliyle birlikte sahaya çıktı
Altıeylül İlçe sınırları içerisinde bulunan merkez ve kırsal mahallelerde konuşlanan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürürken AK Parti Balıkesir Millet Vekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi de çalışmaları yerinde inceledi. Kar yağışının başladığı ilk gün teyakkuza geçen Altıeylül Belediyesi, gerekli tüm önlemleri alarak işini şansa bırakmamıştı. Şu an sahada ve 7/24 esasına göre çift vardiya usulü çalışan ekipler 5 adet greyder, 5 adet kazıcı yükleyici araç, 2 adet loder; tuzlama için 2 adet tuzlama robotu, 2 adet çift kabin kamyon ile 2 adet de çift kabin araç olmak üzere toplamda 80 adet personelle birlikte faaliyetlerini sürdürüyor.
Milletvekili Canbey çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Avcı ve beraberindekiler merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde incelerken ekiplere de moral vermeyi ihmal etmediler. AK Parti Balıkesir Millet Vekili Canbey “Çalışmaları yerinde incelerken Altıeylül için canla başla çalışan arkadaşlar ile karşılaşmak bizleri memnun etti. Hasan Başkanımızın sahada ve personeliyle birlikte yapılan çalışmalara katılıyor olması da ayrıca bir takdir konusudur. Kendisini ve tüm ekibini tebrik ediyorum” şeklinde konuşarak yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Avcıdan “Altıeylül hep yanında” mesajı
Personelini yalnız bırakmayarak her fırsatta sahaya inen Başkan Avcı “Yoğun kar yağışının hayatı aksatmaması için ekiplerimiz çift vardiya usulü çalışmalarına devam ediyor. Bizler de Sayın vekilim ve başkan yardımcım ile birlikte bu çalışmalara katılarak hem incelemelerde bulunduk hem de mesai arkadaşlarımıza moral vermek istedik. Herkesin gönlü rahat olsun. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak sahadayız. Sloganımızı unutmayalım; Altıeylül Hep Yanında” dedi.

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