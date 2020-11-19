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Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı kırsal mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül’ün kırsal Balıklı Mahallesi’nde bazı kişilerin Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19.11.2020 Salı günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı kırsal mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül’ün kırsal Balıklı Mahallesi’nde bazı kişilerin Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19.11.2020 Salı günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Ayşebacı sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

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