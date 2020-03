Altıeylül’de korona virüs tedbirleri

Balıkesir’in Altıeylül İlçesi Belediye Başkanı Hasan Avcı 11 Mart tarihinde Türkiye’de Covid-19’un görülmeye başlamasından sonra alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Avcı, ilk olarak virüs ile ilgili belediye personeline verilen eğitimle tedbirlere başladıklarını belirtirken belediyenin kira tahsilatlarında da erteleme söz konusu olacağı ifade edildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte basının karşısına çıkan Hasan Avcı tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, dükkanlarını kapatan belediye kiracılarından da kira alınmayacağını söyledi.

“İlk işimiz personelimizi eğitmek oldu”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yaptığı açıklamada, “Altıeylül Belediyesi olarak 11.03.2020 tarihinde Ülkemizde görülen ilk vaka Sağlık Bakanlığımız tarafından bildirilmiştir. Bu bağlamda Altıeylül Belediyesi Şehri Emini olarak çalışmalarımıza ivedilikle başlanmıştır. İlk olarak acil Müdürlerimiz ve personelimizle toplantı yaparak çalışmalar planlanmış ve personelimize Covid-19 diğer tabiriyle Korona Virüs ve korunma yollarına yönelik eğitim verilmiştir. İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında ilgili personelimizin idari izinli sayılması gerekenler ile ilk ve ortaokulda çocuğu bulunan personelimizde izin talep edenlerin işlemleri tamamlanmıştır. (Personelimizden izin talep edenlere her türlü kolaylık sağlanmaktadır.) Belediyemiz kurum içi ve İlçemiz vatandaşlarının sağlıklarını korumayı kendimize bir görev bilip dezenfekte çalışmalarına başlanmıştır. Kurum içerisinde personelimize yönelik Hizmet binalarımızın tamamına dezenfektan konulmuştur. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın konuya ilişkin bilgilendirmek ve gerekli tedbirleri almaları için yazılı ve görsel olarak sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde ve billboard kanalları aracılığı ile tanıtım videoları, görsel anlatımlar hazırlanarak sunulmuştur” diye konuştu.

Her gün dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor”

İlçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında da bilgiler veren Hasan Avcı, “İlçemiz sınırlarındaki ortak kullanım alanlarındaki cadde, sokak, üst geçit vb. alanlar ekiplerimizle ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda günlük olarak riskler ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. İlçemizde bulunan tüm park ve bahçeler ile çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. (Toplam 263 adet park içerisinde bulunan tüm ekipmanlar) İlçemizde bulunan 9 adet pazar yerlerinde düzenli olarak hem dezenfekte çalışmaları yapılmış hem de eş zamanlı olarak vatandaşlarımıza bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Merkezde bulunan 23 adet okulumuz kırsal mahallelerimizde bulunan 48 adet okulumuz dezenfekte edilmiştir. Çalışmalar okullar kapatıldığı için ihtiyaca göre devam ettirilecektir. Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan sağlık ocakları, muhtarlık hizmet binaları, ibadethaneler, çöp konteynerleri, pazar yerleri, yeraltı çöp konteynerleri, başkanlık tarafından iletilen talepler belirli bir program halinde (günlük) dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Bu bağlamda; 90 cami, abdesthane ve tuvalet, 129 yer altı çöp konteyneri, 350 çöp konteyneri, 5 pazaryeri, 2 altgeçit, 13 sağlık ocağı, 10 muhtarlık binası, 12 kamu kurum ve kuruluşu ile 3 kahvehane dezenfekte işlemi yapılmıştır. Bu dezenfekte işlemleri her gün mutat olarak devam ettirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kurslar kapatıldı, sosyal yardımlar iki katına çıktı”

Belediye tarafından verilen kurslar ile belediye tarafından çalıştırılan Millet Kıraathanesi’nin kapatıldığını ifade eden Hasan Avcı, “Belediyemiz adına hizmet veren Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezi eğitimlerine ara verilmiştir. Kültür Faaliyetleri kapsamında organize edilmiş olan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı güvenlik tedbirleri kapsamında iptal edilmiştir. İsmail Akçay Millet Kıraathanesi güvenlik tedbirleri kapsamında Bakanlıktan talimat gelmeden önce kapatılmıştır. Sosyal Yardımlar kapsamında 190 kişiye yardım kartı oluşturularak evlerine teslim edilecek şekilde düzenlemiştir. Sistemimizde kayıtlı 65 yaş üzeri kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşlarımız tespit edilerek talepleri karşılanmak üzere tespitleri yapılmıştır. Vatandaşlarımız 0 533 154 01 01 numaralı Whatsapp ihbar hattına taleplerini iletebilirler” dedi.

“Belediye hizmetleri aksamayacak şekilde organize edildi”

Alınan tedbirler kapsamında belediye hizmetlerinin aksamaması için de çaba gösterdiklerini kaydeden Hasan Avcı, belediye binasının üst katlarına vatandaşların çıkışına izin vermediklerinin altını çizdi. Avcı, “Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapı ruhsat işlerine ilişkin proje müelliflerince proje onayı işlemleri ALDOS sistemi ile gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. İlgili firma ve proje müelliflere bilgilendirme yapılmıştır. Nikah işlemlerine ilişkin salonumuzda toplu nikah töreni yapılmayacak, nikah işlemlerinde evlenecek olan vatandaşlarımız ve yanında iki şahit olacak şekilde işlemler yapılacaktır. Belediyemiz İştiraki ALTAŞ A.Ş. tarafından işletilmekte olan tüm sosyal tesis ve işletmeler (Asuva Park Kafe, Sedefne Otel vb.) güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılmıştır. Belediyemiz saha personelleri için tulum, maske, eldiven vb. malzemelerin temini Altaş A.Ş. tarafından temin edilerek ilgili Birimlere dağıtımı yapılmaktadır” diye konuştu.

“Belediye kiracılarının kiralarında kolaylık sağlanacak”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılan iş yerleriyile ilgili olarak belediyenin kiracılarına kolaylık sağlanacağını da ifade etti. Avcı, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle vatandaşların toplu halde bulunmalarını engellemek amacıyla bazı iş yeri grupları kapatıldı. Buna istinaden Altıeylül Belediye Encümeni’nden belediyenin kiracılarına yönelik kiralarının ertelenmesi söz konusu. Bununla ilgili Encümenden alacağımız kararla kiraların dükkanların açılıncaya kadar almamayı düşünüyoruz” dedi.