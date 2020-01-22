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Altıeylül’de zabıta 7/24 görevde

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Altıeylül Zabıta ekipleri 7/24 çalışma esasıyla, ilçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması noktasında görev yapıyor.Zabıta ekipleri, belediye işleri ile ilgili farklı mecralardan gelen; seyyar satıcı şikayeti, izinsiz işgal, ruhsatsız iş yeri, fırın, trafik işaretlemeleri, temizlik, başıboş hayvanlar, arızalı yol, kaçak hafriyat dökümü, izinsiz kazı, çevre kanununa muhalefet, gürültü kirliliği, izinsiz ilan, reklam ve diğer konulardaki şikayet ve talepleri 7/24 çalışma esasıyla karşılıyor.

Altıeylül Zabıta ekipleri 7/24 çalışma esasıyla, ilçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması noktasında görev yapıyor.
Zabıta ekipleri, belediye işleri ile ilgili farklı mecralardan gelen; seyyar satıcı şikayeti, izinsiz işgal, ruhsatsız iş yeri, fırın, trafik işaretlemeleri, temizlik, başıboş hayvanlar, arızalı yol, kaçak hafriyat dökümü, izinsiz kazı, çevre kanununa muhalefet, gürültü kirliliği, izinsiz ilan, reklam ve diğer konulardaki şikayet ve talepleri 7/24 çalışma esasıyla karşılıyor. Diğer müdürlükler ve Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışan Altıeylül Zabıtası, şikayet ya da talep sahibi vatandaşa geri dönüş yaparak konu ile ilgili bilgilendirmeleri de yapıyor.
Yasalara dayalı, görev, yetki ve sorumluluk anlayışı ile ilçe halkına etkin ve verimli olarak çağdaş bir yaşam anlayışı içerisinde hizmet veren Altıeylül Zabıtası, 2019 yılı içerisinde 214 sıhhi işyeri ve 25 Umumi Açık İstirahat ve Eğlence yerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verdi. Yetkililerce, Altıeylül’de kurulan 9 semt pazarı ve 4 bin 56 adet pazarcı esnafı olduğu bilgisi verilirken, 2019 yılı içerisinde 256 dilekçeli müracaat ile pazar yeri devir, iptal iş ve işlemleri gerçekleştirildiğini belirtildi. Zabıta ekipleri ilçe genelinde; Belediye Merkez Hizmet Binası, Altıeylül Nikah Salonu, ALGEM, 15 Temmuz Parkı, 15 Temmuz Anıtı, Asuva Park, Hobi Bahçeleri, Çınarlıdere Mezarlığı, Fen Depo, Sedefne Otel ve İsmail Akçay Parkı’nda bulunan güvenlik noktalarında hizmet veriyor. 2019 yılı itibariyle Zabıta tarafından; Pazar esnafı evrak ve Etiket kontrolü, Seyyar denetimi, İşyeri denetimi, Hayvan ve gübre şikayetleri, Belediye malına zarar, Moloz ve inşaat şikayetleri, Çöp ev şikayeti, işgal şikayeti, Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar ve mühürleme İşlemi olmak üzere 4 bin 316 adet evrak işleme alındı.

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