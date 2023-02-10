Altıeylül’den ekmek seferberliği

Deprezemdelerin yüreğine biraz da olsa su serpmek için çaba veren Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül Belediyesi işbirliğinde yürütülen yardım seferberliği sürüyor. Bugüne kadar çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 23 tırı deprem bölgesine gönderen Altıeylül, şimdi de kırsal mahallelerde ekmek seferberliği başlattı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ederken, depremden kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ülke genelinde başlatılan seferberlik sürüyor. Depremin hemen ardından tüm birimleri ile depremin yaralarını sarmak için harekete geçen Altıeylül Belediyesi’nin bölgeye destekleri de aralıksız devam ediyor. Bölgeye ilk olarak 7 tır gıda ve giyim malzemesini gönderen Altıeylül Belediyesi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba harcıyor. Bunun yanında 81 kırsal mahallede başlatılan köy ekmeği seferberliğinde toplam 25 bin adet ekmek köylüler tarafından yapılacak ve depremzedelere gönderilecek. İlk etapta üretilen yaklaşık 3 bin ekmek yardım tırlarına yüklenerek bölgeye gönderildi.

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı kırsal mahalleleri ziyaret ederek depremzedeler için ekmek yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Altıeylül Kaymakamı Bilgin, yaşananın büyük bir facia ve dram olduğuna dikkat çekerek, Devlet ve millet olmanın gereğini yerine getirdiklerini söyledi. Bilgin, "Bizler zor zamanlarda dayanışmayı en güzel şekilde yapabilen bir milletiz. Onu da bugünler de gösteriyoruz. Yine bunun yansıması olarak deprem bölgesinde aldığımız haberlerde ekmek ihtiyacının çokça olduğu fakat diğer taraftan elektrik ve doğalgazda yaşanan sıkıntılardan dolayı ekmek üretimi konusunda ihtiyaçların olduğunu öğrendik. Bunu öğrenince ilimizde özellikle ekşi mayalı köy ekmeği bolca üretiliyor, bolca tüketiliyor. Bunun hem doyurucu olması hem de 15

