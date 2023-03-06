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Altılı masa cumhurbaşkanı adayı açıklandı! Şahan Gökbakar'dan paylaşım: Bu curcuna bittiyse…

06.03.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı açıklandı ve adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu duyuruldu. Recep İvedik filmleri ile hafızalara kazınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar bu açıklamaya kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı açıklandı! Şahan Gökbakar'dan paylaşım: Bu curcuna bittiyse…

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılımıyla toplandı. Yapılan toplantının ardından altılı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar bu kararın ardından “Bu curcuna bittiyse…” dedi ve depremzedelere dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Gökbakar, “Evet hadi bakalım. Bu curcuna bittiyse, ülkemizin gercek gündemine DEPREM ve DEPREMZEDELERE geri dönelim. Acilen yaraları sarılması gereken yüzbinlerce insan var.” dedi.

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“BU KONU BENCE EN ÖNEMLİ KONU”

Depremzedelerin yeni evlerine 20 yıl vade ile taksit ödeyerek kavuşacak olmasına dikkat çeken Gökbakar, “Bu konu bence en önemli konu... Bu insanların her şeyleri gitti bir de taksit mi ödeyecekler??” dedi.

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