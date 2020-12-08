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Altın değerinde ip uçları: Anne eli değmiş gibi sünger kıvamlı kek nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 07:57 | Son Güncelleme:
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Altın değerinde ip uçları: Anne eli değmiş gibi sünger kıvamlı kek nasıl yapılır?

Anne eli değmiş, lezzetli bir keke kim hayır diyebilir ki... "Mis kokulu, sünger kıvamlı anne keki nasıl yapılır?" diyenler için tüm detaylarıyla ipuçlarını paylaşacağız. İşte anne eli değmiş gibi mükemmel kıvamlı kek hazırlamanın yolları.

Çocukken doyasıya yediğimiz anne kekinin önüne başka hiçbir tatlı geçemezdi. Annem gibi kek yapmak istiyorum diyen herkesi şöyle alalım, bu detaylar sayesinde tıpkı annenizin elinden çıkmış gibi puf puf bir kek hazırlamanız mümkün.

ANNE KEKİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Malzemeleri doğru sıra ile eklemelisiniz. Kıvam tutturmak için bu detay çok önemli.

Tüm malzemeler aynı sıcaklık derecesine sahip olmalı. Keki pişirmeden yarım saat önce dolaptan sütü, yağı ve yumurtaları çıkarın.

Sünger kıvamlı ve iyice kabarmış bir kek için malzemelerin az az ve yavaş bir şekilde eklenmesi gerekmektedir.

İLK ETAPTA SIVI MALZEMELERİ EKLEYİN

İlk aşamada sıvı malzemeler eklenmeli ve yüksek hızda çırpılmalı. Un ve kabartma tozu gibi kuru malzemeler eklendiğinde ise kek hamuru yavaş ve özenli bir şekilde karıştırılmalı.

Keke unu ekledikten sonra mikserle değil, tahta kaşık ile karıştırmalısınız. Böylelikle harika bir şekilde kabarmış kek hazırlamış olursunuz.

FIRININ ISISI ÇOK ÖNEMLİ

Keki fırına vermeden önce fırını mutlaka ısıtın. Bu detayı kesinlikle atlamamalısınız. Fırının yüksek ısısı kekin çökmesine neden olabilir. Yetersiz sıcaklık da dokusunu bozar. Bu yüzden sıcaklık aralığına çok dikkat edilmelidir. Sünger gibi bir kek hazırlamak için önemli bir detay daha: Fırını fansız çalıştırmayı unutmayın.


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