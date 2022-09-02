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Altın Koza Film Festivali'nde 34 ülkeden 33 film gösterime sunulacak

02.09.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Koza Film Festivali'nde 34 ülkeden 33 film gösterime sunulacak

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Cannes başta olmak üzere dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 filmlik seçki, geçen yıl yaşamını yitiren festivalin direktörü Kadir Beycioğlu anısına gösterilecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl 34 ülkeden 33 filmlik seçki oluşturuldu.

Önde gelen festivallerden ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçki, geçen yıl vefat eden Beycioğlu anısına gösterime sunulacak.

Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu, Hirokazu Koreeda gibi yönetmenlerin filmleri yer alıyor.

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