YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

11.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan toprakla buluşturulacak.

Festival komitesinin açıklamasına göre, yarın başlayacak festival kapsamında gösterimi yapılacak "Pişiriciler", "Rocca", "Çok Uzakta", "Samsam" ve "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" filmlerini çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

​​​​​​​Gösterimlerin yanı sıra "Bütün Çocuklar Sinemaya" ve "Çocukla Sinema" etkinlikleri de düzenlenecek.

Etkinliklere katılan her çocuk için Sarıçam ilçesindeki Altın Koza Hatıra Ormanı'na fidan dikilecek.

​​​​​​​Büyükşehir Belediyesince organize edilen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 18 Eylül'de sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandıAdana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazırGalatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
Anahtar Kelimeler:
Adana çocuk fidan

Adana Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:10
Öğle
12:41
İkindi
16:14
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazar

Berfin Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Aktürk Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.