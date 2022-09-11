Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan toprakla buluşturulacak.

Festival komitesinin açıklamasına göre, yarın başlayacak festival kapsamında gösterimi yapılacak "Pişiriciler", "Rocca", "Çok Uzakta", "Samsam" ve "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" filmlerini çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

​​​​​​​Gösterimlerin yanı sıra "Bütün Çocuklar Sinemaya" ve "Çocukla Sinema" etkinlikleri de düzenlenecek.

Etkinliklere katılan her çocuk için Sarıçam ilçesindeki Altın Koza Hatıra Ormanı'na fidan dikilecek.

​​​​​​​Büyükşehir Belediyesince organize edilen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 18 Eylül'de sona erecek.

