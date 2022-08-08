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Altın Koza'da, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belirlendi

08.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Koza'da, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nin jüri üyeleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yönetmen ve senarist Özcan Alper jüri başkanlığını yürütecek.

Yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan da yarışmanın jüri üyesi olarak görev yapacak.

Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu, çocuklarla sinema bölümü ve sergiler, festival kapsamında sanatseverlerle 12-18 Eylül'de buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına başvurular, 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışmayla ilgili yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ internet adresinden ulaşılabilecek.

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Adana altın koza film

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