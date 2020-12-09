Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu

İSTANBUL (AA) - Kızılay Maden Suyu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" seçildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, salgın koşullarına göre organize edilen Altın Marka Ödülleri'nde Kızılay Maden Suyu, internet üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması sonucu "Yılın İçeceği" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Yatırım Pazarlama Başkanı Özge Öndül Sidal, içilen her maden suyunun gelirinin; afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri alımında kullanılırken, ihtiyaç sahiplerine yıl içinde dağıtılan yardımlar için de önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Sidal, "1926'dan beri hiçbir kar amacı gütmeyen Kızılay Mineralli Suları olarak tüketicilere en iyi içecek deneyimini sunmaya, daha da önemlisi halk sağlığı ve toplumsal fayda için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin; su kaynaklarının mineral zenginliği, kaplıca ve ılıca kaynakları, içmeler konusunda dünyanın en şanslı coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayan Sidal, bu zenginliği dünyanın her yeriyle paylaşmanın gurur verici olduğunu kaydetti.