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Altın Portakal'da yazar Murat Özer ve yönetmen Erden Kıral anısına ödül verilecek

12.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal'da yazar Murat Özer ve yönetmen Erden Kıral anısına ödül verilecek

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü, sinema yazarı Murat Özer anısına, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) En İyi Yönetmen Ödülü ise Erden Kıral anısına verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, martta hayatını kaybeden Murat Özer, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde SİYAD En İyi Film Ödülü ile anılacak. Ödül jürisi, Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve Uğur Vardan'dan oluşacak.

Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi ve temmuzda yaşamını yitiren yönetmen Erden Kıral da festivalde FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile anılacak. Ödül jürisinde Feyzi Tuna, Görkem Yeltan ve İsmail Güneş yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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