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Altın Top (Ballon d'Or) adayları açıklandı

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2019 08:00 | Son Güncelleme

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. Ödülü 5'er kez kazanan Messi ve Ronaldo da listede yer aldı.

Altın Top (Ballon d'Or) adayları açıklandı

France Football dergisi, 2019 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk da yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe, Liverpool'dan Muhammed Salah ve Sadio Mane ile Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

LUKA MODRIC ADAYLAR ARASINDA YOK
Geçen yıl ödülü kazanan Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ise bu seneki adaylar arasına giremedi. France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

2019 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

Virgil van Dijk (Liverpool)
Bernardo Silva (Manchester City)
Son Heung-min (Tottenham)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Roberto Firmino (Liverpool)
Alisson (Liverpool)
Matthijs de Ligt (Juventus)
Karim Benzema (Real Madrid)
Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Sergio Aguero (Manchester City)
Frenkie de Jong (Barcelona)
Hugo Lloris (Tottenham)
Dusan Tadic (Ajax)
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Kylian Mbappe (PSG)
Trent Alexander-Arnold (Liverpool)????????????????????????
Donny van de Beek (Ajax)
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Sadio Mane (Liverpool)
Lionel Messi (Barcelona)
Riyad Mahrez (Manchester City)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Kalidou Koulibaly (Napoli)
Antoine Griezmann (Barcelona)
Eden Hazard (Real Madrid)
Muhammed Salah (Liverpool)
Marquinhos (PSG)
Raheem Sterling (Manchester City)
Joao Felix (Atletico Madrid)

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