Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt play - off turuna yükseldi

Altınbaş Üniversitesi isim sponsorluğunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi A Grubu’nda yer alan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, oldukça çekişmeli geçen sezonun son maçında Sakarya Gelişim Spor’u deplasmanda 3-0 yenerek ligde normal sezonu 3. olarak tamamladı ve adını Play-Off’a yazdırmayı başardı. Zorlu maç öncesi 52 puan ve 33 averajla 3'üncü sırada bulunan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, maçtan 19-25, 23-25 ve 22-25’lik setlerle 3-0 galip ayrılarak play - off turuna çıktı.
Bu sonuçla Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, 14 takımlı iki ayrı grubun yer aldığı 1.Lig'de oynanacak. Takım, Play-Off maçlarının ardından finalde Türkiye Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımdan biri olmak için mücadele edecek.
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