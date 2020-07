Altındağ’da neşe dolu yaz

Altındağ Belediyesi, pandemi süreci boyunca evlerinde kalan ve hiç sosyalleşemeyen Altındağlı gençleri yaz okullarında buluşturdu. Sanattan spora pek çok branşta kursların açıldığı yaz okulu, Altındağlı gençlerden büyük ilgi gördü. Yaz Okulu için kayıtların devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Tüm Altındağlı gençleri sanatla ve sporla iç içe, neşe dolu bir yaz geçirmek için yaz okullarına bekliyoruz” dedi.

Altındağlı gençler yaz tatilini sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe geçiriyor. Yaz Okulları Altındağlı gençlere neşe dolu bir yaz tatili vaad ediyor. Yaz okullarından faydalanmak için Altındağ’da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli. Yaz Okullarının kapısı 9-18 yaş aralığındaki tüm Altındağlı gençlere açık.

Spora ilgi büyük

Kukladan işaret diline, kickbokstan dramaya, deney kulübünden geri dönüşüm atölyesine kadar birbirinden farklı branşlarda kursların açıldığı Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe katıyor. En çok ilgiyi; voleybol, basketbol, okçuluk, taekwondo, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları görüyor.

Her şey ücretsiz

19 farklı branşta kursun açıldığı yaz okullarında, Altındağlı gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için her tür imkan sağlanıyor, hiçbir detay gözlerden kaçmıyor. Yaz Okullarında tüm branşlarda kurslar ücretsiz.

İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği kursların, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını söyleyen Başkan Asım Balcı "Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ’ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Başkan Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak. Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Altındağ’da yetkili kurumlar tarafından belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uyulduğunu da vurgulayan Başkan Balcı, "Tüm tesislerimizde olduğu gibi, Gençlik Merkezlerimizde de aynı kurallar geçerli. Yayınlanan genelgeye göre merkezlerimizde maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart. Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Merkezlerimizin içerisine ve dışarısına el dezenfektan cihazları koyduk. Çocuklarımızın ateş ölçümleri yapılacak. Merkezlerimizi ilaçlıyor, gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Çocuklarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Onların sağlığı her şeyden önemli” dedi.